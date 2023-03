"Russland ist eine faschistische Diktatur"

Früher habe er Russland als "Polizeistaat" bezeichnet, nun handle es sich um eine "faschistische Diktatur". Das sagte Ex-Schachweltmeister Garri Kasparow Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Deutsche hörten ungern Vergleiche mit "Nazi-Deutschland", so der 59-jährige Putin-Gegner, der im Exil in Kroatien lebt, "aber das ist leider die einzige Parallele, die mir einfällt".

Die "imperialen Gelüste" Russlands müssten enden. Dafür benötige die Ukraine einen "militärischen Sieg". Er unterstütze "alle Waffenlieferungen an die Ukraine – ohne Begrenzung", sagte Kasparow, um umgehend doch eine Grenze nachzutragen: "Natürlich unterhalb der Nuklearschwelle."

