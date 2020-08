Es ist ein internationaler Wettlauf: Weltweit wird derzeit an einem wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Russlands Präsident Wladimir Putin will als Erster über die Ziellinie gehen: Er erklärte gestern, dass in Russland eine Impfung zugelassen worden sei, die eine dauerhafte Immunität ermögliche. Seine Tochter sei bereits geimpft worden und habe eine leicht erhöhte Temperatur entwickelt, erklärte er.