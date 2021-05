Sputnik V rettet die Welt. Wieder ist eine Ladung in Manila angekommen, eine andere in der Mongolei, der erste Transport hat Aserbaidschan erreicht. Und endlich auch das so malträtierte Indien. Die Anzahl der gelieferten Dosen wird nicht erwähnt, indische Medien melden 150.000. Unerwähnt bleibt auch, dass Indien über 1,8 Milliarden Dosen benötigt, um alle Bürger zu impfen.