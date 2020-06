Die Freiwilligen kämen aus allen Ecken Russlands. "Ganze Einheiten haben sich gemeldet", kommentiert der Armee-Fernsehkanal Swesda stolz, "um an einer Untersuchung teilzunehmen, die in die Geschichte eingehen wird." Am 4. und 9. Juni begaben sich im Moskauer Burdenko-Militärhospital 50 Soldaten und eine Gruppe freiwilliger Zivilisten in Quarantäne.