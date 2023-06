Russland – ein Putschversuch mit vielen Fragezeichen

Wagner-Söldner Samstagnachmittag in der russischen Stadt Rostow am Don

Am russischen Verteidigungsministerium war Samstagnachmittag nicht viel von Putsch zu spüren. Vor dem langen, neoklassizistischen Stalin-Bau am Ufer der Moskwa promenierten in Scharen Spaziergänger, auch junge Frauen mit Kinderwagen. Besorgnis hörte man nur von einem Mann, der in sein Handy schimpfte: "Militärs … sind auch noch bewaffnet …" Ein paar hundert Meter weiter standen drei Studenten vor dem Ausgang der Metro-Station Park Kultury und unterhielten sich lachend. "Ja, Prigoschins Putsch