Russland droht Unterstützern der Ukraine

Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge besteht aktuell eine reale Gefahr eines dritten Weltkriegs. "Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden", sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen. Nach den Worten Lawrows führt die NATO durch westliche Waffenlieferungen an die Ukraine zudem einen Stellvertreterkrieg gegen Russland.

Weiters warnt die Regierung in Moskau Großbritannien davor, die Ukraine zu Angriffen auf russischem Territorium zu ermutigen. Das russische Verteidigungsministerium bezog sich auf Äußerungen des Staatssekretärs im britischen Verteidigungsministerium, James Heappey, in denen dieser Angriffe der Ukraine auf Nachschublinien innerhalb Russlands als legitim bezeichnet.

Wenn Großbritannien die Führung in Kiew zu solchen Maßnahmen direkt ermutige und die Maßnahmen umgesetzt würden, werde dies umgehend zu "einer verhältnismäßigen Antwort" führen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. "Die russische Armee ist rund um die Uhr in Bereitschaft, um mit hochpräzisen Langstreckenwaffen Vergeltungsschläge auf Entscheidungszentren in Kiew zu starten."

Moskau glaubt an Zerfall der Ukraine

Der Versuch der USA, aus der Ukraine einen Gegenpol zu Russland zu erschaffen, führt nach Ansicht der russischen Führung am Ende zur Aufspaltung der Ukraine. "Das Ergebnis der Politik des Westens und des von ihm kontrollierten Kiewer Regimes kann nur zum Zerfall der Ukraine in mehrere Staaten führen", sagte der russische Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew am Dienstag der staatlichen Tageszeitung "Rossiskaja Gaseta".

Patruschew warf den USA in dem Interview vor, den Ukrainern Nationalismus eingeimpft und sie gegen Russland aufgestachelt zu haben. "Doch Hass kann niemals zum zuverlässigen Faktor der nationalen Einheit werden", sagte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin. Russland begründet seinen Krieg gegen die Ukraine damit, dass die Führung in Kiew "ethnische Russen" und den russischsprachigen Teil der Bevölkerung unterdrücke.

Deutschland sagt Lieferung von Panzern zu

Deutschland will die Ukraine mit Flugabwehrpanzern und der Ausbildung von Soldaten unterstützen. Das kündigte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstag bei einem hochrangig besetzten Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein an. Überschattet von Lawrows Weltkriegs-Drohung berieten dort Vertreter von rund 40 Staaten über Hilfen für die Ukraine.

Guterres fordert Waffenruhe

UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow für eine rasche Waffenruhe und ein Ende des Krieges in der Ukraine ausgesprochen. Er habe ein Interesse daran, "alles Mögliche" zu tun, um den Krieg und das Leiden der Menschen zu beenden, sagte er am Dienstag in Moskau. Der Krieg habe schon jetzt weltweit Auswirkungen, mahnte Guterres. Lawrow warnte mit Nachdruck vor Waffenlieferungen an die Ukraine.

Eishockey-WM nicht in Russland

Der Eishockey-Weltverband (IIHF) hat Russland die in St. Petersburg geplante Weltmeisterschaft 2023 entzogen. Dieser vom IIHF-Council beschlossene Schritt erfolge "wegen der Sorge um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller teilnehmenden Spieler, Offiziellen, der Medien und Fans", hieß es in einer Mitteilung der IIHF vom Dienstag.

Über einen Ersatzausrichter für die russische Metropole will der Weltverband auf seinem Jahreskongress Ende Mai in Tampere entscheiden. Die WM 2022 findet vom 13. bis 29. Mai in Finnland statt. Für dieses Turnier hat die IIHF die Nationalteams Russlands und des russischen Verbündeten Belarus ausgeschlossen. Österreich ist nachgerückt und nimmt erstmals seit 2019 wieder an einer A-WM teil.