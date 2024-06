Russland denkt laut über einen Atomschlag nach

Man sei bereit, auch mit den NATO-Staaten über Russlands neue eurasische Sicherheitsordnung zu sprechen, sagte Wladimir Putin am Freitag vor Jungoffizieren in Moskau. Man denke gerade darüber nach, was sich wie an Russlands Nuklear-Doktrin ändern ließe, verlautete er am Vortag im vietnamesischen Hanoi. Aber ein atomarer Präventivschlag sei bis auf Weiteres nicht nötig.