Russland: Blockade von Stahlwerk in Mariupol steht

"Die Bewohner der Stadt haben die Möglichkeit bekommen, sich wieder frei auf der Straße zu bewegen", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag. Die Reste der ukrainischen Kämpfer und der "Söldner aus den USA und europäischen Ländern" seien auf dem Gelände des Stahlwerks Azowstal eingeschlossen.

Stahlwerk blockiert

Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einer "sicheren Blockade" des Werks. Präsident Wladimir Putin hatte seinen Verteidigungsminister am Donnerstag angewiesen, den riesigen Komplex abzuriegeln, "damit nicht einmal eine Fliege durchkommt".

Das Verteidigungsministerium erklärte außerdem, Russland habe am Freitag Dutzende von Zielen in den ukrainischen Regionen Donezk und Charkiw getroffen. Durch russische Luft- und Raketenangriffe sind laut Konaschenkow am Tag insgesamt 39 Militärobjekte getroffen worden. Unter anderem seien Munitionsdepots, aber auch Truppenansammlungen, Kommandopunkte und Militärkonvois vernichtet worden.

Video: Gerhard Mangott, Politikwissenschafter und Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, spricht über die aktuelle Lage in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol, Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sowie die Auswirkungen der Sanktionen des Westens.

Eine Stadt in Schutt und Asche

In einer Erklärung bezeichnete das Ministerium die verbliebenen Kämpfer des ukrainischen Asow-Bataillons, die sich in dem Stahlwerk verschanzt haben, als Nazis. "Die Lage in Mariupol hat sich normalisiert. Die Bewohner der Stadt können jetzt frei nach draußen gehen, ohne Angst vor ukrainischen Nazis", sagte Konaschenkow. Die Straßen würden von Trümmern und kaputter Militärtechnik geräumt. Die Stadt war in den schlimmsten Verwüstungen des achtwöchigen Krieges in Schutt und Asche gelegt worden.

Putin ist am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert mit dem erklärten Ziel, das Land zu entmilitarisieren und zu "entnazifizieren", was Kiew und der Westen als unbegründete Kriegspropaganda zurückgewiesen haben. Die Ukraine schätzt, dass in Mariupol, wo einst 400.000 Menschen lebten, Zehntausende von Zivilisten ums Leben gekommen sind. Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz gehen davon aus, dass die Zahl der zivilen Opfer mindestens in die Tausende geht.