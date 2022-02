Russland bleibt entschlossen: "Wir haben vor nichts Angst"

Nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Moskau hat der Westen erste Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Doch der Kreml zeigt sich unbeeindruckt: "Moskau hat vor nichts Angst", sagte Vize-Außenminister Andrej Rudenko. Und Kremlchef Wladimir Putin dementierte, dass er bereits die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet hatte.

Wieder einmal stellt der russische Staatspräsident die Welt vor ein Rätsel: Was plant er wirklich in der Ukraine, war gestern die große Frage. Halten sich russische Truppen bereits in der Ostukraine auf?

Über die angebliche Entsendung russischer Truppen in die Ukraine gab es zunächst widersprüchliche Aussagen. Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag die von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in den ukrainischen Verwaltungsbezirken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt hatte, ordnete er zugleich die Entsendung russischer Truppen an, um dort für "Frieden zu sorgen".

"Eine Invasion ist eine Invasion"

Doch das russische Präsidialamt ließ offen, ob bereits Soldaten in die Gebiete eingerückt sind. Er habe darüber keine Informationen, beteuerte Dmitri Peskow, der Sprecher des Präsidialamtes. Die Entscheidung über eine Entsendung von Soldaten hänge von der Entwicklung ab. Russlands Vize-Außenminister Andrej Rudenko sagte laut der Nachrichtenagentur Interfax: "Derzeit will niemand irgendwas irgendwohin verlegen." Zugleich betonte er: "Sollte es eine Bedrohung geben, dann werden wir Beistand leisten – in Einklang mit dem ratifizierten Vertrag."

Auch die Separatisten in der Ostukraine gaben an, dass sich im Konfliktgebiet bislang keine russischen Soldaten aufhalten. "Wir wollen uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen", sagte der Chef der selbst ernannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin. Die Region wolle nur dann auf die Möglichkeit militärischer Hilfe zurückgreifen, wenn dies nötig sei. Offiziell hieß es dann aus Moskau, dass das Oberhaus des russischen Parlaments die Stationierung von Truppen abgesegnet hat.

US-Präsident Joe Biden gab am späten Abend erste Konsequenzen bekannt. Biden sprach von einem Verbot des Handels russischer Staatsanleihen und von Sanktionen gegen die russische Elite und ihren Familien. "Russland wird einen immer teureren Preis bezahlen", drohte der US-Präsident mit weiteren Sanktionen. Weitreichende Schritte in Abstimmung mit der US-Administration schlug am Dienstag auch die EU-Kommission vor. Neben dem Verbot russischer Staatsanleihen sollen mehrere hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen. Darunter wären nach Angaben von Diplomaten rund 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt haben, aber auch Banken, die in der Ostukraine Geschäfte machen. Auch sollen die Freihandelsregelungen der EU mit der Ukraine nicht mehr für die Gebiete in der Ostukraine gelten. Deutschland setzte die "Nord Stream 2"-Pipeline aus.

Ukraine-Krise: Russland von Sanktionen unbeeindruckt In der Ukraine-Krise stehen die Zeichen auf Konfrontation. Obwohl der Westen bereits Sanktionen angekündigt hat, wirkt der russische Präsident Wladimir Putin wenig beeindruckt. Warum das so ist, hat OÖN-TV mit Außenpolitik-Redakteur Clemens Schuhmann besprochen.

Bald 2000 Euro fürs Erdgas?

Aber auch nach diesem Schritt herrschte in Moskau Gleichgültigkeit: Im Gegenteil: "Naja. Herzlich willkommen in einer neuen Welt, wo die Europäer bald schon 2000 Euro pro 1000 Kubikmeter Gas zahlen werden", twitterte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates. Zur Einordnung: Der aktuelle Gaspreis liegt derzeit bei 830 Euro pro 1000 Kubikmeter.

NGOs wie die Caritas warnten vor einer Verschlechterung der humanitären Lage. Schon derzeit seien 2,9 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Nun drohe die Situation zu einer humanitären Katastrophe zu werden, "wie sie Europa seit Jahrzehnten nicht erlebt hat". Russlands Vorstoß hat auch Auswirkungen auf den Sport: Eigentlich sollte am 28. Mai in der russischen Stadt St. Petersburg das Finale der Champions League über die Bühne gehen – doch nun werden Rufe nach Verlegung laut.

