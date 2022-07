Russland bejubelt Johnsons Abgang

"Die ,besten Freunde der Ukraine‘ gehen. Der ,Sieg‘ ist in Gefahr!", schrieb der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Ex-Präsident Dmitri Medwedew, am Donnerstag im Nachrichtendienst Telegram. Johnsons Abgang sei das "rechtmäßige Ergebnis britischer Unverfrorenheit und niveauloser Politik. Besonders auf internationalem Feld", so Medwedew.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einer schweren Krise in London. "Was Herrn Johnson angeht, so mag er uns überhaupt nicht. Wir ihn auch nicht." Zugleich äußerte Peskow die Hoffnung, dass in Großbritannien irgendwann "professionellere Leute" an die Macht kämen, die auch die Notwendigkeit von Dialog verstünden.