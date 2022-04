Russisches Massaker bringt neue Bewegung in die Sanktionendebatte

Nach den Berichten über ein russisches Massaker an Hunderten Zivilisten in der Kleinstadt Butscha unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden die Rufe nach weiteren Sanktionen gegen Russland und das Regime von Staatschef Wladimir Putin immer lauter. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron forderte gestern ebenso wie die britische Außenministerin Liz Truss härtere Strafmaßnahmen gegen Moskau. Diesmal solle man auch Öl und Kohle ins Visier nehmen, sagte Macron.

Ein Energieembargo lehnen aber zahlreiche EU-Staaten ab. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte dem ZDF: "Wir verfolgen ja eine Strategie, uns unabhängig von russischem Gas, von Kohle, vom Öl zu machen, nur eben nicht sofort", sagte Habeck. Auch Österreich lehnt einen sofortigen Gasimportstopp ab: Sanktionen seien nur sinnvoll, wenn sie einen selbst nicht mehr träfen als den zu Treffenden, sagte etwa Finanzminister Magnus Brunner (VP).

Die aktuellen Entwicklungen können Sie im Live-Blog verfolgen

Vergleich mit SS und Vukovar

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat der russischen Armee wegen des Massakers in Butscha mit Vergeltung gedroht. "So etwas Böses darf nicht ungestraft bleiben", sagte er in Kiew. "Unsere Aufklärung identifiziert systematisch alle Eindringlinge und Mörder. Alle! Jeder wird zu seiner Zeit bekommen, was er ‚verdient‘ hat", hieß es in der Facebook-Mitteilung.

Minister Resnikow verglich das Vorgehen der Russen mit dem der nationalsozialistischen SS in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Er zog auch eine Parallele zum Bürgerkrieg in Jugoslawien: In Butscha seien mehr Menschen getötet worden als in Vukovar. Im Jahr 1991 waren in der kroatischen Stadt mehr als 250 Zivilisten und Kriegsgefangene von serbischen Kräften und der jugoslawischen Armee ermordet worden.

UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet forderte unabhängige Untersuchungen zu Kriegsverbrechen in Butscha. "Es sollte alles getan werden, um Beweise zu sichern", sagte die Hochkommissarin in Genf. Alle Leichen sollten exhumiert, identifiziert und untersucht werden. Berichte aus Butscha und anderen Gegenden würden "schwerwiegende Fragen über mögliche Kriegsverbrechen" und andere Rechtsverletzungen aufwerfen, sagte Bachelet.

Das russische Präsidialamt wies sämtliche Vorwürfe kategorisch zurück. Die Fakten und der zeitliche Ablauf der Vorkommnisse entsprächen nicht der ukrainischen Darstellung, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Außenminister Sergei Lawrow sagte, es handle sich um einen "erfundenen Angriff" mit dem Ziel, Russland zu diskreditieren.

Berlin weist 40 Diplomaten aus

Die deutsche Bundesregierung hat gestern am Abend 40 russische Diplomaten zu "unerwünschten Personen" erklärt, damit werden die se 40 Personen umgehend ausgewiesen. Berlin habe entschieden, "eine erhebliche Zahl von Angehörigen der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen zu erklären, die hier in Deutschland jeden Tag gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet haben", sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Berlin. "Dies werden wir nicht weiter dulden."

Gespräche "schwierig"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach den Gräueltaten in der Kleinstadt Butscha die Fortsetzung der Friedensverhandlungen mit Russland erschwert. Es sei „schwierig“, die Gespräche jetzt weiterzuführen, sagte Selenskyj am Montag bei einem Besuch in Butscha nordwestlich von Kiew.

Selenskyj äußerte zudem die Befürchtung, dass sich nach dem Massaker in Butscha noch „schrecklichere Dinge auftun könnten“. Andere Regionen des Landes stünden noch unter russischer Kontrolle. Dort könnten „noch mehr Tote und Misshandlungen“ bekannt werden.

Immer mehr Menschen kehren in ihre Heimatorte zurück. Bild: APA/AFP/SERGEI SUPINSKY

Die Ukraine erlebt die Rückkehr zum Alltag und Flucht

Mit der Verlagerung des Hauptschauplatzes des Ukraine-Krieges in den Süden und Osten des Landes ist in den Regionen rund um die im Norden gelegene Hauptstadt Kiew so etwas wie „Normalität“ bzw. Alltag zurückgekehrt. So gibt es laut Olena Noha, der Projektleiterin des Hilfswerks Caritas-Spes, gleichzeitig zu der anhaltenden Fluchtbewegung inzwischen auch viele Menschen, die wieder in die von Angriffen betroffenen Städte zurückgekehrt sind.

„Viele Ukrainer leben weiterhin in der Hoffnung, dass der Krieg zu Ostern oder bald danach ein Ende findet“, sagte die Kiewerin im Interview mit „Kathpress“.

In Kiew und weiteren Städten steige die Anzahl von Kleinunternehmen, die wieder aufsperren. „Tenor ist: Wir wollen die heimische Wirtschaft unterstützen“, so die Caritas-Projektleiterin. Im Online-Distance-Learning sei vor zwei Wochen auch der Schul- und Universitätsbetrieb wieder angelaufeh, sagte Olena Noha.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (VP) Bild: APA/BENEDIKT LOEBELL

Schallenberg bestellte russischen Botschafter ein

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (VP) hat gestern den russischen Botschafter in Österreich, Dmitrij Ljubinskij, ins Außenamt zitiert. Das sagte Österreichs Chefdiplomat in einem Interview mit oe24.TV. Anlass für diese scharfe Maßnahme sind Ljubinskijs Aussagen in einem „profil“-Interview. Dort behauptete er etwa, dass die Ukraine ihre eigenen Spitäler in die Luft sprengen würde und dass die Sanktionen „reine Räuberei“ seien.

Dazu sagte Schallenberg: „Das ist eine Verhöhnung der Opfer dieses Krieges, wenn gleichzeitig die Bilder aus Butscha kommen. Wir werden dem Botschafter sehr klar sagen, was wir davon halten.“

Litauen weist Botschafter aus

Das EU-Land Litauen ging einen Schritt weiter, die Regierung des baltischen Staates hat den russischen Botschafter zur „unerwünschten Person“ erklärt und weist ihn aus. Zugleich schickt Litauen seinen Botschafter für die Ukraine wieder nach Kiew.