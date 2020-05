Russischer Regierungschef auf Weg der Besserung

Seine Ärzte sprachen von einem "positiven Trend", wie der Sprecher am Montag in Moskau der Staatsagentur TASS zufolge sagte.

Mischustins Erkrankung war vor eineinhalb Wochen bekannt geworden. Trotz seines Klinik-Aufenthalts arbeite der Regierungschef weiter und stehe in "ständigem Kontakt" mit Präsident Wladimir Putin. "Mit seinen Kollegen hält er Beratungen über Video-Konferenzen und am Telefon ab", sagte der Sprecher.

Am vergangenen Freitag war Mischustin erstmals wieder bei einer Online-Konferenz mit seinen Kabinettskollegen im Staatsfernsehen zu sehen. Dabei sprach er sich für eine fortlaufende Unterstützung für die Veteranen des Zweiten Weltkriegs aus. Er äußerte sich vor dem Gedenken an das Kriegsende vor 75 Jahren. Das ist einer der wichtigsten Feiertage in Russland. Mischustin hat in der Klinik ein eigenes Büro.

Russland verzeichnet eine sehr stark steigende Infektionszahl. Am Montag kamen nach Angaben der Behörden innerhalb eines Tages erneut 11.600 neue Corona-Fälle hinzu - ein neuer Tageshöchststand. Die Hälfte davon entfiel auf die Hauptstadt Moskau. Damit sind landesweit 221.344 Menschen mit dem gefährlichen Virus infiziert.

Putin will sich noch am Montag erneut mit einer Rede an die Nation wenden. Er werde dabei auch über Maßnahmen zur Unterstützung der russischen Wirtschaft sprechen, hieß es in der kurzfristigen Ankündigung des Kremls. Es wurde zudem erwartet, dass der Präsident eine Entscheidung über die für Dienstag geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekannt geben wird.