Russischer General in Ostukraine getötet

Wann und wo genau der Generalmajor Roman Kutusow ums Leben kam, teilte der russische Fernsehreporter Alexander Sladkow in seiner Mitteilung auf Telegram nicht mit. Vom russischen Verteidigungsministerium liegt keine Stellungnahme vor. Russland hält Todesfälle der Angehörigen seiner Streitkräfte im Allgemeinen geheim.

Zuletzt hatte Russland am 25. März erklärt, seit Beginn der so bezeichneten Spezialoperation in der Ukraine am 24. Februar seien 1.351 russische Soldaten gefallen. Unterdessen besuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Angaben seines Büros die Truppen an der Front in der Region Saporischschja. Er habe den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates gedankt und der gefallenen Soldaten gedacht.