Russischer Außenminister trifft am Dienstag US-Delegation

Dort hält sich derzeit US-Außenminister Marco Rubio auf. Lawrow und der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow, würden noch am Montag nach Riad reisen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor der Presse. Ziel sei die Vorbereitung möglicher Ukraine-Friedensgespräche.

Zudem soll es laut Peskow um die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Russland und den USA gehen. Auf die Frage, ob Putin und US-Präsident Donald Trump sich noch in diesem Monat in Saudi-Arabien treffen würden, lehnte Peskow eine Stellungnahme ab. Rubio und Lawrow hatten am Samstag miteinander telefoniert.

