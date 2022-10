Russische Verwaltung in Cherson bittet um Evakuierung

"Wir haben vorgeschlagen, dass alle Einwohner der Region Cherson, die sich vor (ukrainischen) Angriffen in Sicherheit bringen wollen, sich in andere (russische) Regionen begeben können", erklärte Verwaltungschef Wladimir Saldo am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. "Nehmen Sie Ihre Kinder mit und gehen Sie", rief er die Einwohner auf.

Die Führung in Moskau bat Saldo, bei der Organisation der Evakuierungen zu helfen. Das Ende September von Russland annektierte Gebiet Cherson im Süden der Ukraine ist seit einigen Wochen das Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrücken konnte. Das britische Verteidigungsministerium erklärte in seinem täglichen Lagebericht am Donnerstag, die russischen Besatzungsbehörden würden Kämpfe im Stadtgebiet von Cherson erwarten und daher Evakuierungsmaßnahmen vorbereiten.