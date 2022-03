Russische Truppen beschießen Schulen, Kindergärten und Wohnhäuser

Die russische Armee hat die Angriffe auf ukrainische Städte am Freitag massiv ausgeweitet, gleich aus mehreren Städten der früheren Sowjetrepublik wurde massiver Raketenbeschuss gemeldet – sogar nahe der im äußersten Westen gelegenen Stadt Lemberg. Parallel dazu haben prorussische Separatisten die umzingelte Stadt Mariupol am Asowschen Meer angegriffen.

Beim Raketenbeschuss auf ein Wohnviertel in der Hauptstadt Kiew sind laut Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden. Unter den Verwundeten im Kiewer Stadtteil Podil seien vier Kinder, sagte Klitschko. Russische Truppen hätten Wohnhäuser, Kindergärten und eine Schule beschossen. Nach Angaben der Hauptstadtverwaltung wurden seit Beginn des Krieges 222 Menschen getötet.

Beim Beschuss der Großstadt Kramatorsk im Gebiet Donezk in der Ostukraine sollen zwei Menschen getötet und sechs verletzt worden sein. Pawlo Kyrylenko vom Koordinierungszentrum der Region machte die russische Armee für den Angriff verantwortlich. "Die Russen sind nicht in der Lage, einen fairen Krieg zwischen Armeen zu führen, also schießen sie immer wieder Zivilisten nieder", teilte er via Telegram mit.

Die UNO ist "extrem besorgt" über die Lage in der umkämpften Stadt Mariupol. Ein Sprecher des Welternährungsprogramms (WFP) sagte am Freitag in Genf: "Die letzten Reserven an Essen und Wasser gehen zu Ende." Zudem fehlten Versorgungsgüter und Medikamente, was verheerende Konsequenzen haben könnte.

Putin-Rede unterbrochen

Im russischen Staatsfernsehen kam es am Freitag zu einem bemerkenswerten Zwischenfall: Die Übertragung einer Rede von Staatschef Wladimir Putin wurde zwischenzeitlich unterbrochen. Erst nach mehreren Minuten war die Berichterstattung vom Auftritt im Moskauer Luschniki-Stadion fortgesetzt worden. Putin hatte vor Zehntausenden Menschen die "militärische Spezialoperation" in der Ukraine gelobt. Er betonte, alle Pläne würden umgesetzt.

Es habe eine Panne auf einem Server gegeben, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow als Begründung. Wie es zu der mutmaßlichen Panne kommen konnte, ist nicht bekannt. Das Staatsfernsehen hatte die Show aus dem Luschniki-Stadion mit Zehntausenden Zuschauern, von denen viele russische Fahnen schwenkten, live gezeigt. Nach Rednern und einem Konzert trat Putin auf die Bühne.

Im Stadion wurden Fahnen mit dem Buchstaben Z geschwenkt, der als Symbol für die "militärische Spezialoperation" steht. Über der Bühne, auf der Putin auftrat, stand: "Für eine Welt ohne Nazismus". Anlass des Auftritts war der achte Jahrestag der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim am 18. März 2014.

Fortschritte bei Gesprächen?

Bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über ein Ende der Kämpfe soll es am Freitag Fortschritte gegeben haben. Russlands Verhandlungsführer Wladimir Medinski sagte, in der Frage einer Neutralität und eines Verzichts der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft habe man sich am meisten angenähert.

Geredet werde über Nuancen bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sollte diese nicht NATO-Mitglied werden. Bei der von Russland geforderten Entmilitarisierung sei man auf halbem Weg.