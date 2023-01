Russische Rakete zerstörte Hochhaus in Dnipro: Mindestens 25 Todesopfer

Kein Ende der russischen Raketenangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine. In der Nacht auf gestern kamen bei einem Einschlag in einem Hochhaus in der Großstadt Dnipro mindestens 30 Menschen ums Leben. 73 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder. Rettungskräfte zogen die Menschen aus den Trümmern des teils eingestürzten Hauses. 72 Wohnungen seien zerstört, mehr als 230 Wohnungen in dem Gebäude beschädigt worden, hieß es.