Russische Journalistin vor Gericht

Der 44-Jährigen wird vorgeworfen, die Armee "diskreditiert" zu haben. Ihr droht eine lange Haftstrafe.

Owsjannikowa war international bekannt geworden, als sie am 14. März während einer Livesendung hinter der Nachrichtensprecherin auftauchte und ein Schild mit der Aufschrift "Kein Krieg" in die Kamera hielt. Danach verbrachte die Journalistin mehrere Monate im Ausland und arbeitete kurzzeitig für die deutsche Zeitung "Die Welt". Inzwischen ist sie wieder in Russland, vergangene Woche hatte sie nahe des Kremls erneut gegen den Militäreinsatz demonstriert und Präsident Wladimir Putin einen "Killer" genannt.