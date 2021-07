Russische Jets störten Präsidentenauftritt

In Windeseile mussten die beiden Politiker am Donnerstag auf dem litauischen Militärflughafen in Siauliai ihre Plätze vor den Kampfjets räumen, zu denen plötzlich Piloten und Techniker eilten.

Nach Angaben eines Militärsprechers waren die beiden russischen Jets vom Typ Suchoi SU-24 ohne elektronische Kennung im internationalen Luftraum über der Ostsee unterwegs. Auch hätten die Piloten weder einen Flugplan übermittelt noch Funkkontakt mit der Flugsicherung gehalten. Deshalb seien Jets zu einem Abfangmanöver aufgestiegen, um die Maschinen zu sichten und zu identifizieren.

"Sie sehen, alles funktioniert super. Ich kann bestätigen, dass der Abfangjäger in weniger als 15 Minuten abgehoben hat", sagte Nauseda nach Wiederaufnahme der für eine knappe halbe Stunde unterbrochenen Pressekonferenz.

"Dies ist ein echter Fall, der die Bedeutung unserer Präsenz hier zeigt", sagte Sánchez. Nach litauischen Angaben sind gegenwärtig sieben Eurofighter und 130 Soldaten aus Spanien in Siauliai im Einsatz, um den Luftraum über den baltischen Staaten zu überwachen.