Zuletzt traf es Generalmajor Andrei Simonow, der in der russischen Armee für die elektronische Kriegsführung zuständig war. Der Offizier hatte am Wochenende Truppen nahe der Stadt Isjum im Osten der Ukraine besucht, als er ins Visier der Verteidiger geriet. Was genau passierte, ist nicht bekannt. Nur so viel: Simonow lebt nicht mehr. Wenn es stimmt, was die ukrainische Armee behauptet, wäre er seit Kriegsbeginn der zwölfte gefallene General der Russen.