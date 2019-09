Russische Armee zerstörte fast 60 Drohnen vor Stützpunkt in Syrien

58 Drohnen und 27 Raketen syrischer Rebellen seien an dem Militärstandort in der Mittelmeerprovinz Latakia von russischen Luftabwehrsystemen abgefangen worden, sagte General Igor Konatschenkow am Freitag zu Journalisten.

Die meisten Angriffe kamen demnach aus der Städten Khan Sheikhoun und Latamneh, die jedoch im August von Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad zurückerobert wurden. Nach Angaben der syrische Regierung wurden in den Städten unterirdische Anlagen für den Bau von Drohnen entdeckt.

Weitere Angriffe seien aus der Provinz Idlib, einer Hochburg der Rebellen, erfolgt. Laut Konatschenkow hatten die Rebellen ihre Fähigkeiten für den Bau von Drohnen zuletzt deutlich verbessert.

Russland ist der wichtigste Verbündete der Assad-Regierung im syrischen Bürgerkrieg. Zuletzt verstärkten sie ihre Angriffe auf Idlib. Seit März 2011 sind in dem Bürgerkrieg mehr als 370.000 Menschen getötet worden.