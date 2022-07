Russische Armee meldet "Befreiung" der gesamten Region Luhansk

Die russische Armee rückt in der heftig umkämpften Ostukraine immer weiter vor: Gestern hat man nach eigenen Angaben die Stadt Lyssytschansk, die letzte große Bastion der Ukrainer, eingenommen – und damit praktisch die Kontrolle über den Oblast Luhansk. Verteidigungsminister Sergej Schoigu informierte Staatschef Wladimir Putin laut offiziellen Angaben darüber, dass das ganze Gebiet Luhansk „befreit“ worden sei.

Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau gelang es russischen Soldaten und prorussischen Separatisten gestern zunächst, Lyssytschansk einzukesseln und dann in die Stadt einzudringen, um „den umzingelten Feind vollständig zu besiegen“.

Die Ukraine gab bekannt, eine weitere Verteidigung der Stadt hätte fatale Konsequenzen gehabt. „Um das Leben der ukrainischen Verteidiger zu schützen, wurde die Entscheidung getroffen, sich zurückzuziehen“, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einer Erklärung mit. Der Generalstab verwies auf die zahlenmäßige und materielle Überlegenheit der russischen Armee. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Angaben Russlands zur vollständigen Einnahme der Stadt noch zurückgewiesen.

"Der Donbass ist nicht verloren"

Der ukrainische Ministeriumssprecher sagte, der Donbass sei nicht verloren, selbst wenn Russland ganz Luhansk erobere. Es gebe dort weitere große Städte, vor allem im Gebiet Donezk, die unter ukrainischer Kontrolle seien. "Diese Städte waren in den vergangenen Tagen Ziel schwerer Raketenangriffe und von Artilleriebeschuss. Aber der Kampf um den Donbass ist noch nicht vorbei." Bei einem russischen Angriff auf Slowjansk im Osten sind gestern nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Zudem seien 15 Menschen verletzt worden, teilte eine Sprecherin der Regionalverwaltung von Donezk mit.

Bürgermeister Wadym Liach sprach von "vielen Toten und Verletzten". Die Stadt in der Donbass-Teilregion Donezk sei mit Mehrfachraketenwerfern beschossen worden, sagte der Bürgermeister in einem Facebook-Video. Es seien die heftigsten Angriffe "seit langem" gewesen. Es gebe 15 Brände.

Slowjansk liegt nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt und steht bereits seit Tagen unter Raketenbeschuss. Die Stadt gilt als nächstes mögliches Ziel russischer Truppen auf ihrem Vormarsch im Donbass.

Bürgermeister Liach hatte Russland zuvor vorgeworfen, bei den Angriffen auf die Stadt Streumunition eingesetzt zu haben. Streumunition ist durch internationale Verträge geächtet, welche Moskau nicht unterzeichnet hat.

Tschechien hilft der Slowakei

Tschechische Kampfjets sollen ab September den Luftraum der benachbarten Slowakei bewachen. "Ich sehe da kein Problem, die Regierung wird das sicher genehmigen", sagte Premier Petr Fiala gestern. Die Slowakei hatte zuvor ihre NATO-Verbündeten darum gebeten, ihren Luftraum zu schützen, da die eigenen in Russland hergestellten MiG-29-Jets der Ukraine überlassen werden.

Besuch in Kiew

Eine Delegation der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-Ukraine besuchte am Samstag das ukrainische Parlament in Kiew. Beim Treffen mit Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk waren unter anderen Helmut Brandstätter (Obmann der Freundschaftsgruppe; Neos) und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Sie twitterte: „Wir gehen in unser Parlament ein und aus. Das ukrainische Parlament muss Fenster gegen Splitter schützen und mit Sandsäcken verbarrikadieren. Weil Putin nicht will, dass dieses Parlament existiert.“