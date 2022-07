Mangott: "Der Krieg wird noch lange dauern"

Nach dem gezielten Angriff auf die ukrainische Stadt Winnyzja am Donnerstag sind 24 Menschen gestorben, darunter vier Kinder (eines davor war erst vier Jahre alt). Die russischen Raketen schlugen gezielt im Stadtzentrum ein.

Das völlig zerstörte Stadtzentrum von Winnyzja. Bild: SERGEI SUPINSKY (AFP)

Mangott bezeichnete dies in der "ZIB 2 am Sonntag" als "schweres Kriegsverbrechen". Dass es einen militärischen Aspekt hinter diesen Angriffen gäbe, sei unglaubwürdig. Die Absicht ist laut dem Russland-Experten vielmehr: "Niemand in der Ukraine soll sich sicher fühlen". Die Bevölkerung solle damit demoralisiert werden. Auf russischer Seite sieht Mangott angesichts vieler toter und verwundeter Soldaten ein "Personalproblem". Mit Luftangriffen auf Städte wolle man daher die Ukraine "ausdünnen" und dadurch eigene Soldaten schützen.

Das gesamte Gespräch im Video (Quelle: ORF):

Ein möglicher Lieferstopp von russischem Gas nach Europa ergebe finanziell für Russland zwar keinen Sinn, doch könne dadurch die Bevölkerung des Westens gespalten werden: "Eine wachsende Minderheit könnte sich gegen die Regierung wenden, gegen die Sanktionen", analysiert Mangott. Der Politikwissenschaftler sieht die Sanktionen in Russland zwar durchaus wirken, jedoch "nicht so sehr, wie man erwartet hatte". Wirtschaftlich werden die Sanktionen in Russland mittel- und langfristig wirken und zu Problemen führen, jedoch sollten die Sanktionen dazu führen, dass der Aggressor den Krieg beendet. "Und da kann die EU noch ein weiteres Sanktionspaket beschließen", so der Experte.

Russland könnte nach Eroberung des Donbass Waffenruhe ankündigen

An einer "Verhandlungslösung" wie sie immer wieder gefordert wird, ist die russische Führung aktuell nicht interessiert, zeigt sich Mangott sicher: "Friedensbemühungen sind derzeit aussichtslos". Der Russland-Kenner schildert jedoch ein mögliches Szenario für eine russische Forderung nach Waffenruhe: Nach der Eroberung des Donbass könnte Russland demnach einseitig eine Waffenruhe ankündigen. Damit könnte das Land die besetzten ukrainischen Gebiete konsolidieren und der Westen weiter gespalten werden, da die Ukraine sich an den einseitigen Waffenstillstand nicht halten wollen wird. Einige westliche Staaten könnten infolgedessen Ukraine dazu drängen, den Waffenstillstand einzuhalten, andere könnten dagegen sein, glaubt der Experte.

Putin sei zu einem jahrelangen Krieg bereit, welcher auch mit Etappenzielen geführt werden könnte. "Der Krieg wird lange dauern", ist sich Mangott sicher. Derzeit sei keine Verhandlungslösung in Sicht, die beide Seiten akzeptieren können.