Russische Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine

Betroffen von dem landesweiten Beschuss in der Früh waren laut Behörden unter anderem die Hauptstadt Kiew, die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa und die zweitgrößte Stadt Charkiw. Aber auch in Lwiw, Schytomyr, Winnyzja und Riwne im Westen und in Dnipro und Poltawa in der Landesmitte schlugen Raketen ein.

Angaben aus Kiew zufolge wurden insgesamt 81 Raketen abgefeuert, darunter auch sechs Hyperschallraketen vom Typ "Kinschal" (Dolch). Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, bestätigte den Einsatz der "Kinschal"-Raketen.

Atomkraftwerk im Notbetrieb

Wegen des großflächigen russischen Raketenangriffs ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben des ukrainischen Betreibers von der regulären Stromversorgung abgeschnitten worden. Die von russischen Truppen besetzte Anlage in der südlichen Stadt Enerhodar werde derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt, teilte Enerhoatom gestern früh auf Telegram mit. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage.

