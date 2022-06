Russen rücken im Donbass langsamer voran

Russland dürfte nach schweren Kämpfen mittlerweile mehr als die Hälfte der ostukrainischen Stadt Sewerodonezk besetzt haben. In den vergangenen beiden Tagen hätten sich die Gefechte verstärkt und die Russen seien weiter ins Stadtzentrum vorgerückt, hieß es am Mittwoch in einem Update des britischen Verteidigungsministerium. Die russischen Soldaten kontrollierten 60 Prozent der Stadt, bestätigte auch der Bürgermeister der Stadt, Olexandr Strjuk. Zum Vergleich: Gestern Nachmittag hieß es, Russland kontrolliere etwa die Hälfte der Stadt.

Rauchschwaden über Sewerodonezk. Bild: ARIS MESSINIS (AFP)

Lage für 12.000 bis 13.000 Zivilisten verheerend

Es bestehe aber weiter die Hoffnung, dass sie eine vollständige Einnahme durch russische Truppen verhindern könnten, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefoninterview. Die ukrainischen Streitkräfte hielten nur noch 20 Prozent an Sewerodonezk, die restlichen 20 Prozent seien zu Niemandsland geworden, präzisierte Strjuk. 12.000 bis 13.000 Menschen hielten sich noch in Sewerodonezk auf. Gegenwärtig sei es nicht möglich, sie in Sicherheit zu bringen oder ihnen Lebensmittel zu liefern. Die Frage, wo er sich selbst aufhalte, lässt der Bürgermeister unbeantwortet.

"Der Aggressor hat Angriffe in den nördlichen, südlichen und östlichen Stadtgebieten von Sewerodonezk durchgeführt, mit einzelnen Einheiten Erfolg gehabt und nistet sich nun im Stadtzentrum ein", teilte auch der ukrainische Generalstab am Mittwoch in seinem morgendlichen Lagebericht mit.

Weitere russische Angriffe

Westlich der Stadt, im Raum Bachmut, versuchten die Russen, die ukrainischen Verteidiger aus ihren Positionen bei Bilohoriwka und Wrubiwka zu drängen. Angriffe gab es zudem bei Komyschuwacha, Berestowe und Nyrkowe. Alle diese Ortschaften befinden sich im westlichen Rückraum von Sewerodonezk. Die russischen Angriffe zielen wohl darauf ab, den Ukrainern einen geordneten Rückzug aus der früheren Großstadt zu verwehren. Diese ist seit der Abspaltung von Teilen der Region Luhansk 2014 Verwaltungszentrum der Region im Osten der Ukraine.

Außerdem meldete der Generalstab aber auch weitere russische Versuche, Richtung Slowjansk vorzudringen. Der Ballungsraum um Slowjansk und Kramatorsk umfasste vor dem Krieg rund eine halbe Million Menschen. Er ist die Operationszentrale der ukrainischen Streitkräfte im Donbass-Gebiet. Von der Kleinstadt Lyman aus seien russische Kräfte mit Unterstützung moderner Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 Richtung Slowjansk vorgedrungen, die Kämpfe hielten an.

Russische Angriffe angeblich abgewehrt

Weitere Angriffe aus Richtung Isjum - nordwestlich von Slowjansk - seien bei der Ortschaft Dowhenke abgewehrt worden, hieß es. Dort seien die russischen Einheiten nach hohen Verlusten zu einem teilweisen Rückzug gezwungen. Nach ukrainischen Angaben wurden im Laufe des Tages neun russische Angriffe im Donbass abgewehrt und mehr als 20 Militärfahrzeuge außer Gefecht gesetzt. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen.

Die NATO rechnet einem Medienbericht zufolge noch mit einem monatelangen Krieg in der Ukraine. "Während die Kämpfe im Donbass wahrscheinlich noch einige Monate andauern, ist die intensivste Phase - und Russlands beste Chance, seine erklärten Ziele kurzfristig zu erreichen - in den nächsten zwei Monaten", zitiert "Business Insider" aus einem Lagebericht der NATO von Anfang dieser Woche.