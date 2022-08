Russen dürfte Einreise in EU erschwert werden

Für einen umfassenden Visa-Bann gab es bei den in Prag tagenden Außenministern der 27 Mitgliedstaaten aber keine Zustimmung, wie EU-Vertreter am Mittwoch am Rande der informellen Beratungen bestätigten. Als Minimalkompromiss zeichnete sich die Aufkündigung des Abkommens der EU mit Russland zur Visaerleichterung von 2007 ab. Damit könnten Anträge teurer und langwieriger werden.

Deutschland und Frankreich wollen Regime-Gegnern die Türen offen halten

Die Baltenstaaten äußerten sich in den Diskussionen dem Vernehmen nach besorgt, dass mehr als zehn Millionen bereits gewährte Schengen-Visa für Russen für Mehrfacheinreisen genutzt werden könnten. Deutschland und Frankreich argumentierten dagegen, die EU dürfe die Tür für russische Studierende oder Kreml-Kritiker nicht zuschlagen.

Baerbock mit bewegendem Appell

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) richtete in der Debatte laut einem Diplomaten einen emotionalen Appell an die Befürworter des Visa-Banns. Es sei bewegend, wenn etwa ein weinendes russisches Mädchen in der Botschaft auftauche und um ein Visum bitte, sagte sie den Angaben zufolge.

In einer kleinen Gruppe mit Lettland, den Niederlanden, dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und dem tschechischen EU-Vorsitz bemühte sich Baerbock dem Vernehmen nach um eine gemeinsame Formulierung.

Ukrainischer Außenminister: "Zeit der halben Maßnahmen vorbei"

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte zuvor ein Einreiseverbot für russische Touristen verlangt. "Die Zeit der halben Maßnahmen ist vorbei", erklärte Kuleba in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Ein solches Verbot sei angemessen, da die Mehrheit der Russen den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstütze. "Nur eine harte und konsequente Politik kann zu Ergebnissen führen." Er schlug zudem eine Sonderregelung für russische Soldaten vor, die nicht mehr in der Ukraine kämpfen wollten. Die Botschaft solle lauten: "Rette dich und geh. Legt die Waffen nieder, ergebt euch den ukrainischen Streitkräften und erhaltet die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen", erklärte Kuleba.

Bisher wurde das 2007 in Kraft getretene Abkommen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine offiziell nur für Geschäftsleute, Regierungsvertreter und Diplomaten außer Kraft gesetzt. Am Dienstag sprach sich Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gegen eine vollständige Visasperre für Russen aus. Für eine Debatte über eine Aufhebung des Abkommens mit Moskau über Visa-Erleichterungen zeigte er sich aber offen.

Schallenberg: "Können nicht ein ganzes Land canceln"

"Wir können nicht ein ganzes Land canceln. Das wäre nicht klug", so Schallenberg am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. Die Sanktionen sollten sich gegen das System von Kreml-Chef Wladimir Putin richten und nicht gegen das russische Volk. Über die offen ausgetragene Debatte innerhalb der EU zeigte sich Schallenberg "recht unglücklich". Europa gebe das Bild der Uneinigkeit ab, was von der russischen Propaganda ausgeschlachtet werde.

"Wir wollen Visa für russische Touristen begrenzen, um ein klares Signal an (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu senden, dass sein Vorgehen in der Ukraine völlig inakzeptabel ist", sagte indes der dänische Außenminister Jeppe Kofod. Während Russen in Europa Urlaub machten, könnten ukrainische Männer ihr Land noch nicht einmal verlassen, weil sie gegen die russischen Angreifer kämpfen müssten, betonte Kofod. Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics sagte in Prag, ein Visa-Bann habe nichts mit einer "kollektiven Bestrafung" für Russen zu tun.

Die Baltenstaaten und Finnland haben die Visa-Ausgabe an Russen bereits national eingeschränkt, allerdings können russische Staatsbürger weiter mit Schengen-Visa etwa aus Deutschland bei ihnen einreisen. In Finnland, das eine mehr als tausend Kilometer lange Grenze mit Russland hat, tritt der Visa-Bann am Donnerstag in Kraft, wie Außenminister Pekka Haavisto in Prag sagte.