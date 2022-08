Rushdie-Attentäter gab Video-Interview

NEW YORK. "Ich habe Salman Rushdie angegriffen, weil er den Islam und sein Wertesystem hasste. Er ist kein guter Mensch, ich mag ihn überhaupt nicht." Zum ersten Mal seit dem Angriff, der den Autor der "Satanischen Verse" am Freitag beinahe das Leben gekostet hätte, sprach der mutmaßliche Attentäter, Hadi Matar, über seine Motive. In einem gestern veröffentlichten Video-Interview mit der "New York Post" aus dem Gefängnis äußerte er auch seine Bewunderung für den verstorbenen iranischen Revolutionsführer Ruhollah Khomeini.

Der in New Jersey geborene 24-Jährige betonte, dass er keinen Kontakt zu den iranischen Revolutionsgarden habe, er gab aber zu, Ayatollah Khomeini zu "respektieren", der 1989 die Fatwa gegen Rushdie erließ, in der er eine Belohnung von drei Millionen Dollar für seinen Kopf aussetzte.

Fotos von Khomeini und dem von den USA getöteten iranischen General Qassem Soleimani waren auf seinen Social-Media-Konten gefunden worden. Die Ermittler vermuteten daher, dass Matar dem schiitischen Extremismus und den iranischen Revolutionsgarden (Pasdaran) nahe stand. Hinzu kam, dass der falsche Ausweis, den er nach seiner Gefangennahme in der Tasche hatte, auf einen "Märtyrer" der Hisbollah ausgestellt war.

Matar gab zu, dass er mit Rushdies Büchern nicht vertraut war, aber viele Videos von ihm auf Youtube gesehen hatte. "Ich habe nur ein paar Seiten" der Satanischen Verse gelesen, erklärte er. "Aber ich habe viele seiner Vorlesungen gesehen, ich mag keine falschen Leute wie ihn."

Die Mutter des mutmaßlichen Angreifers von Salman Rushdie will ihren Sohn einem Bericht der "New York Times" zufolge nicht unterstützen. "Ich will mit ihm nichts zu tun haben", sagte die Mutter des 24-jährigen zu der Zeitung. Sie habe ihrem Kind auch nichts zu sagen, wurde die Frau weiter zitiert. Sie habe aber bestätigt, dass Matar 2018 von einer Reise in den Nahen Osten wesensverändert zurückgekehrt sei und sich zunehmend auf den islamischen Glauben fokussiert habe.