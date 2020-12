Rumänien-Wahl: Stimmabgabe auch in Linz möglich

Der Urnengang gilt als richtungsweisend für Land und Bürger, die nach jahrelangen massiven Straßenprotesten hoffen, das von Gegenreformen und Korruption geprägte Erbe der postkommunistischen Sozialdemokraten (PSD) endlich rückgängig machen zu können. Die seit einem Jahr minderheitlich regierenden Liberalen (PNL) gelten als Favorit des Wahlrennens. Insgesamt bewerben sich 26 Parteien um 143 Senatoren- und 345 Abgeordnetensitze.

Wahllokal in der Harrachstraße

Auch rund 20.000 in Oberösterreich lebende Rumänen sind wahlberechtigt. Viele von ihnen leben im Raum Traun, Wels und Braunau. Ihnen bietet sich – so wie bei den Präsidentschaftswahlen im Vorjahr – die Gelegenheit, in der Landeshauptstadt ihrem Stimmrecht nachzukommen. Honorarkonsul Wolfgang Berger-Vogel konnte dafür erneut ein Wahllokal im Priesterseminar in der Harrachstraße 7 in Linz einrichten. Die Stimmabgabe ist hier heute und morgen möglich – jeweils von 7 bis 21 Uhr.

