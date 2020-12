Rumänien-Wahl: Orban trat als Premier zurück

BUKAREST. In Rumänien herrscht angesichts des überraschenden Ausgangs der Parlamentswahl vom Sonntag und der niedrigsten Wahlbeteiligung der Nachwendezeit Katerstimmung. Die regierenden Liberalen schafften mit rund 25 Prozent überraschend nur Platz zwei hinter den oppositionellen Sozialdemokraten (knapp 30 Prozent). Premier Ludovic Orban trat daraufhin am Montag zurück.

Staatspräsident Klaus Johannis ernannte wenig später per Dekret den amtierenden Verteidigungsminister Nicolae Ciuca (parteilos) zum geschäftsführenden Regierungschef. Der Vier-Sterne-General a. D., Spitzname "Wüstengeneral", ist ehemaliger Generalstabschef des rumänischen Heeres. Zwischen 2002 und 2003 stand der heute 53-Jährige den rumänischen Truppen in Afghanistan (Anti-Terror-Einsatz "Enduring Freedom I") vor, anschließend befehligte er, ebenfalls 2003, im Irak-Krieg den rumänischen Einsatz in der Schlacht von Nasiriya um strategisch wichtige Brücken am Euphrat.

Schwierige Koalitionsbildung

Durch das Wahlergebnis bestärkt, fordern unterdessen die Sozialdemokraten (PSD) den Regierungsauftrag. Allerdings will mit ihnen niemand koalieren. Politikbeobachter gehen von knallharten Koalitionsverhandlungen aus, da die Beziehungen der Liberalen sowohl zum Reformbündnis als auch zum Ungarnverband seit Monaten äußerst angespannt sind.

Das Reformbündnis (USR-PLUS) hatte am Sonntag knapp 16 Prozent der Stimmen erreicht, der Ungarnverband (UDMR) schaffte rund sechs Prozent.