Rüstungskontrolle: Auch Russland steigt aus

Noch vor wenigen Monaten bezeichnete Kremlchef Wladimir Putin den Ausstieg der USA aus dem Abkommen für internationale Aufklärungsflüge als "großen politischen Fehler". Doch nun hat auch Putin mit seiner Unterschrift den Austritt seines Landes aus dem sogenannten "Open Skies"-Abkommen besiegelt. Das Abkommen von 1992 steht damit vor dem Aus.

Die USA hatten das Abkommen aus der Zeit nach dem Kalten Krieg bereits im vergangenen Jahr unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aufgekündigt. Moskau und Washington hatten sich lange Zeit gegenseitig beschuldigt, die Bedingungen des Abkommens zu verletzen. Trumps Nachfolger Joe Biden deutete zunächst an, den Austritt der USA rückgängig zu machen, bestätigte im Mai jedoch, dem Pakt nicht wieder beizutreten.

Der nun von Russland vollzogene Austritt kommt wenige Tage vor einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen von Biden und Putin. Die beiden treffen sich am 16. Juni in Genf in der Schweiz.

Die Vereinbarung erlaubte den zuletzt 34 Unterzeichnerstaaten unter anderem mehrere Beobachtungsflüge pro Jahr im Luftraum der Vertragspartner. Militärische Beobachtungsflüge zwischen NATO-Staaten und Russland gelten seit Ende des Kalten Krieges als wichtige Maßnahme zur Vertrauensbildung.

Nach dem Ende des "Open-Skies"-Abkommens gibt es zwischen den Supermächten USA und Russland nur noch eine bedeutende Vereinbarung zur Rüstungskontrolle: Der atomare Abrüstungsvertrag "New Start". Kurz vor dessen Auslaufen im Februar verständigten sich die Regierungen in Washington und Moskau auf eine Verlängerung. Der "New Start"-Vertrag begrenzt die Nukleararsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe.