Ein runder Geburtstag ist es nicht, aber in ihrem Alter wird jedes Wiegenfest wichtig: Die Queen begeht am Donnerstag ihren 96. Geburtstag. Die Untertanen freuen sich über den nächsten Meilenstein, den Ihre Majestät erreicht hat, sorgen sich aber um das Wohlbefinden von Elizabeth II. Am Ostersonntag hatte die Queen ihre Teilnahme am Gottesdienst, den sie sonst nie verpasst, absagen müssen. Wegen "Mobilitätsproblemen", hieß es seitens des Buckingham-Palastes.