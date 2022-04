Rückkehr in die Ukraine: "Dann gehen wir eben in den Keller"

Ganz hinten auf der Rückbank im Oberdeck sitzt eine kleine Frau mit zwei schlafenden Kindern, daneben, in einem vergitterten Kunststoffkorb, eine Katze. Ob sie von weit hergekommen sind? "Aus Deutschland." Wie lange sie dort waren? "Vier Wochen." Ihre Antworten bleiben einsilbig. Wie es ihr gefallen hat? "Dort war alles gut. Aber es bleibt doch ein fremdes Land." Was sie von der Zukunft in der Heimat erwartet?