Rivalen im selben Boot: Draghi muss Parteien zur Kooperation zwingen

Ein präzedenzlos breites Parteienspektrum unterstützt im Parlament die neue Regierung. Alle Parteien mit Ausnahme der Rechtskraft "Fratelli d'Italia" sitzen mit ihm im Boot.

Die Bedingungen sind ideal, um der neuen Regierung Stabilität zu sichern, die sie unbedingt braucht, um bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 im Sattel zu bleiben. Doch der parteiunabhängige Draghi wird trotz allem großes politisches Geschick benötigen, um die ideologisch sehr unterschiedlichen Gruppierungen in Einklang zu bringen und sie zu konstruktiver Zusammenarbeit zu zwingen. Die neue technisch-politische Koalition stützt sich auf ein Bündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung, Sozialdemokraten (PD), der Linkskraft Liberi e Uguali (Leu/Die Gleichen und die Freien), Lega, Forza Italia und Italia Viva. Die Bandbreite der Koalition reicht von der Linken bis zur populistischen Rechten der Lega um Matteo Salvini.

Mit Spannung wartet das politische Rom auf Draghis für Mittwoch geplante Ansprache vor dem Parlament, bei der er sein Regierungsprogramm vorstellen wird. Mit Fingerspitzengefühl muss er einen Plan entwerfen, der für alle Koalitionsparteien akzeptabel ist. Ein Streitpunkt könnte die Einwanderungsthematik werden. Während die Lega von Ex-Innenminister Salvini auf eine Rückkehr zur Politik der "geschlossenen Häfen" besteht, drängen die Linksparteien auf mehr Flexibilität und "Menschlichkeit" im Umgang mit Rettungsschiffen, die Migranten nach Sizilien führen.

Beim Problem der illegalen Migration zeigte sich Salvini im Gespräch mit Draghi unerwartet kompromissbereit. Er betonte, dass Italien "eine europäische Lösung" suchen müsse. Italiens Aufgabe sei es jedenfalls, seine Außengrenzen zu schützen, die zugleich Grenzen der EU seien. "Einwanderung ist keine Frage von rechts oder links, sondern von Recht und Ordnung", lautet Salvinis Mantra.

Ein weiterer Streitpunkt unter den künftigen Koalitionskräften könnten die Prioritäten bei der Verteilung der milliardenschweren Gelder werden, die Italien aus dem EU-Wiederaufbauprogramm "Next Generation" erhält. Kein Land bekommt mehr Geld aus dem EU-Hilfstopf. Wie die 209 Milliarden Euro verteilt werden sollen, könnte zum gefährlichen Zankapfel in Draghis Koalition werden. Der 73-Jährige muss sich beeilen: Bis Ende April müssen die EU-Staaten ihre Pläne, wie sie das Geld verwenden wollen, eingereicht haben.

Draghis unbestrittene Erfahrung und sein Charisma könnten ein entscheidender Faktor für den Zusammenhalt der Koalition sein. "Draghi hat vor Jahren den Euro gerettet. Jetzt wird er derjenige sein, der Italien rettet", meinte Ex-Premier Matteo Renzi. Er weiß, wovon er spricht: Immerhin war er es, der vor drei Wochen im Streit um die Verteilung der EU-Hilfsgelder die Regierung von Premierminister Giuseppe Conte gestürzt hatte. Conte blieb nur noch der Rücktritt.

Auch über die Zukunft des italienischen Wohlfahrtsstaates könnte es in einer neuen Koalition in Rom zum Streit kommen. Draghi hat sich als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) öfters für eine Kontrolle der hohen Staatsausgaben und die Erhöhung des Pensionsantrittsalters ausgesprochen. Nicht ausgeschlossen wird, dass Draghi die Pensionsreform "Quote 100" abschaffen könnte, die das erste Kabinett Conte aus Lega und Fünf Sternen 2019 eingeführt hatte, wodurch größere Flexibilität beim Pensionsantrittsalter möglich wurde. Damit könnte Draghi auf Konfrontation mit der Lega gehen, die die Pensionsreform als einen ihrer größten politischen Erfolge der vergangenen Jahre betrachtet.

Auch über die Zukunft der 2019 von der Fünf-Sterne-Bewegung eingeführten Mindestsicherung könnte bald Streit entbrennen. 1,2 Millionen Haushalte beziehen das Mindesteinkommen von bis zu 780 Euro, eine der größten politischen Errungenschaften der Fünf-Sterne-Bewegung, der stärksten Einzelpartei im italienischen Parlament. Sollte Draghi das für die Staatskassen kostspielige Grundeinkommen abschaffen, muss er sich auf Auseinandersetzungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung gefasst machen. Weitere Streitthemen könnten eine umfangreiche Steuer- und Justizreform werden. Außerdem müssen sich die Parteien auch über ein neues Wahlgesetz einigen.

Angesicht der vielen potenziellen Konfliktherde rief Draghi die Parteien bei seiner ersten Ministerratssitzung am Samstag zu konstruktiver Zusammenarbeit auf. Erste Aufgabe der Regierung sei es, Italien aus der Pandemie und der Wirtschaftskrise zu führen. Dies könne nur mit einer geschlossenen Regierungsmannschaft erfolgen, die Einzelinteressen beiseite stelle, sagte der neue Premierminister.

Die Rechtspartei Fratelli d'Italia, die voraussichtlich allein die Opposition zu Draghi führen wird, bezeichnet die sich anbahnende Koalition in Rom als "Mehrheitsmischmasch". "Wir könnten zwar für einzelne Gesetze stimmen, wenn diese uns überzeugen", sagte Parteichefin Giorgia Meloni. Bei einer Vertrauensabstimmung über die neue Regierung Draghi aber wolle sich die Partei der Stimme enthalten. "Wir werden eine verantwortungsvolle und patriotische Opposition führen", kündigte Meloni an, die von italienischen Medien gerne mit der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen verglichen wird.

Die Rechtspartei segelt unter Melonis Führung auf einem Höhenflug. Laut jüngsten Umfragen ist die einstige Kleinpartei mit rund 16 Prozent bereits Italiens drittstärkste Kraft hinter Lega und Sozialdemokraten und hat die Fünf-Sterne-Bewegung überholt, die wegen ihrer häufigen Richtungswechsel in der Politik an Popularität eingebüßt hat. Ob sich die Rolle der einzigen Oppositionspartei für Fratelli d'Italia rentieren wird, werden die nächsten Monate zeigen. Inzwischen rüstet sich die Partei für ihre harte "Patrioten-Opposition" im Parlament.

