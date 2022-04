"Riskantes Unternehmen": Was Russland-Experten zu Nehammers Besuch sagen

Wir haben einige Aussagen und Einschätzungen von Politologen, Diplomaten und Historikern zusammengefasst:

Kathrin Stainer-Hämmerle, Politologin, Fachhochschule Kärnten, gegenüber blick.ch: "Ich glaube nicht, dass Karl Nehammer so naiv war, zu glauben, er könnte diesen Krieg beenden. Es ging ihm um ein Zeichen, ein Bemühen - (...) er möchte es zumindest versucht haben. (...) Es war ein politisch sehr riskantes Unternehmen. (...) Es war sicher auch ein Gedanke Wladimir Putins, mit Österreich einen Keil in die EU zu treiben, nämlich in diese Allianz gegen diesen Krieg."

Video: Bundeskanzler Karl Nehammer hat von einem "harten, direkten" Gespräch mit Wladimir Putin berichtet. Es war ein Gespräch ohne konkretes Ergebnis. Aber warum hat dieses Gespräch überhaupt stattgefunden? Und was bleibt davon? Markus Staudinger, stv. Politik-Ressortleiter der OÖN, meint: "Also ad hoc würd ich sagen: nicht viel." Seine Analyse sehen Sie im Video:

Emil Brix, Leiter der Diplomatischen Akademie Wien, früherer Moskauer Botschafter Österreichs, gegenüber Ö1: "Es war den Versuch in jedem Fall wert. (...) Es war überraschend, dass man überhaupt von russischer Seite so einem Besuch zugestimmt hat. (...) Das war letztlich ein Beispiel dafür, dass Österreich in dieser Tradition der engen diplomatischen Beziehung mit Russland ist, die nicht ganz abbricht (...). Inhaltlich hat es keine Fortschritte gegeben, aber das ist auch von niemandem erwartet worden. Das war eine Episode, die nicht sehr lange in Erinnerung bleiben wird. (...) In Wirklichkeit hat man (Moskau, Anm.) derzeit kein Interesse an Verhandlungen."

Gerhard Mangott, Politologe, Universität Innsbruck, gegenüber spiegel.de: "Nehammer hat nichts erreicht. Ich sehe weder einen erkennbaren, noch einen vermutbaren Effekt auf die Handlungsweisen des Wladimir Putin. Dieser Besuch hat der Ukraine und dem Westen nichts gebracht außer politische Verwerfungen innerhalb der Europäischen Union. (...) Die Beziehungen zwischen Wien und Moskau sind sehr angespannt wegen dieses Angriffskrieges - und zwar zu Recht, weil sich Österreich auf die Seite des Opfers Ukraine gestellt hat. Da hat Nehammer richtig gehandelt. Aber zu glauben, Putin in einem persönlichen Gespräch zum Nachdenken oder gar zum Einlenken zu bringen, ist wirklich illusionär."

Video: So schätzt Doris Wydra, Politologin an der Uni Salzburg, die Auswirkungen des Treffens zwischen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Russland Präsident Wladimir Putin ein

Zoltán Sz. Bíró, Historiker, Corvinus-Universität Budapest, gegenüber der APA: "Falls Nehammer Putin nicht unter vier Augen in deutscher Sprache eine sehr sensible, delikate Botschaft überbracht hat, sehe ich die Funktion dieses Treffens nicht. (...) Russland rechnet derzeit mit einem Durchbruch in der Ost-Ukraine. Die russische Führung scheint sehr entschlossen zu sein. In dieser Lage kann man sie nicht einfach zu einem Friedensschluss überreden - schon gar nicht durch ein Land in der Größenordnung Österreichs. Das könnte nicht einmal der amerikanische Präsident (Joe Biden)."

Sebastian Hoppe, Politologe und Historiker, Freie Universität Berlin, gegenüber der APA: "Ich sehe diesen Besuch als weniger sinnvoll an. Ich würde nicht sagen, dass es ein gravierender Fehler mit massiven Auswirkungen war (...), aber es war ein aussichtsloses Unterfangen. (...) Das war auch problematisch an dem Besuch, dass da mitschwingt: 'Ich gehe hin und sage ihm, was dort (im Kriegsgebiet in der Ukraine) passiert.' Aber Putin weiß das ganz genau. (...) Es zeigte eine gewisse Restnaivität bei Nehammer und anderen Akteuren. Es gibt ein Interesse, nach dem Krieg zum 'Business as usual' zurückzukehren. Für solche Besuche ist aber derzeit nicht der richtige Zeitpunkt."