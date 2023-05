Richtungswahl in der Türkei: Endet am Sonntag das "System Erdogan"?

Erdogan oder Kilicdaroglu: Die Türkei steht am kommenden Sonntag vor einer Wahl mit nicht vorhersagbarem Ausgang.

In fünf Tagen wählt die Türkei: Rund 61 Millionen Menschen im Land selbst und rund 3,4 Millionen im Ausland sind stimmberechtigt, darunter 107.000 in Österreich, deren Stimmabgabe heute endet. Jeder hat zwei Stimmen: eine für das Präsidentenamt und eine für das Parlament. Es ist eine Richtungswahl: Endet in dem Land mit 84 Millionen Einwohnern nach 20 Jahren die Ära des zunehmend autokratisch regierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan?