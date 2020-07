Resolution des EU-Parlaments: Karas kritisiert Kurz

Dies geht aus dem Protokoll der Abstimmung hervor. Die sechs ÖVP-Mandatare stellten sich damit gegen die überwältigende Mehrheit der Europäischen Volkspartei (EVP), die die Resolution unterstützte. Die türkisen Europaabgeordneten stimmten gleich ab wie die drei FPÖ-Mandatare, während SPÖ, NEOS und Grüne die Kampfansage der europäischen Volksvertretung an die Staats- und Regierungschefs geschlossen unterstützten. Die Resolution war mit 465 zu 150 Stimmen bei 67 Enthaltungen angenommen worden. Die Nein-Stimmen kamen größtenteils von rechtskonservativen und rechtspopulistischen Parteien wie der FPÖ, des Vlaams Belang, der französischen Rassemblement National oder der polnischen Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit).

Innerhalb der Europäischen Volkspartei (EVP) sind die sechs ÖVP-Mandatare mit ihrem Stimmverhalten klar in der Minderheit. Lediglich 29 weitere EVP-Abgeordnete stimmten mit Nein: Neben der ostdeutschen CDU-Abgeordneten Marion Walsmann waren dies die Mandatare der ungarischen Regierungspartei Fidesz, der rumänischen Nationalliberalen und der schwedischen Konservativen. Allerdings votierten auch die dänischen Sozialdemokraten und Rechtsliberalen dagegen. Enthalten haben sich unter anderem Abgeordnete der rechtspopulistischen italienischen Lega, der tschechischen Regierungspartei ANO und der schwedischen Sozialdemokraten.

In der Resolution betonte das Europaparlament, es werde dem Budgetdeal die Zustimmung "verweigern, bis (...) eine zufriedenstellende Einigung erzielt wird". Die oberösterreichische ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig hatte ihre Nein-Stimme öffentlich angekündigt und sie unter anderem mit der Ablehnung der Beitragsrabatte durch das Europaparlament begründet. Winzigs Einschätzung schlossen sich dann auch die Kollegen Alexander Bernhuber, Lukas Mandl, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer und Barbara Thaler an. Karas dagegen, der auch Vizepräsident des Europaparlaments ist, hatte hingegen scharfe Kritik an der Gipfeleinigung geübt und in Anspielung unter anderem auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeint, es würde "diejenigen gefeiert, die sich für weniger Zuschüsse, weniger Zukunftsinvestitionen und weniger Rechtsstaatlichkeit eingesetzt haben".

