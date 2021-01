Republikaner-Einspruch gegen Biden

Eine Gruppe republikanischer US-Senatoren hat Widerstand gegen die Bestätigung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl durch den Kongress angekündigt. Bei der Sitzung am Mittwoch wollen sie die Einsetzung eines Untersuchungsgremiums fordern, das eine Prüfung des Wahlresultats vornehmen soll, teilten sie mit.

Die Erklärung wurde von sieben amtierenden Senatoren, unter ihnen Hardliner Ted Cruz, und vier neu gewählten Mitgliedern unterzeichnet. Der Kongress solle "sofort" eine Untersuchungskommission einsetzen, die möglichen "Wahlfälschungen" auf den Grund gehen könne, forderten sie. Die Vorwürfe zu "Betrug" und "Unregelmäßigkeiten" bei der Wahl 2020 gingen über alles hinaus, "was wir bisher erlebt haben". Bei der gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat soll der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden formell bestätigt werden.

Die Initiativen könnten die endgültige Bestätigung von Bidens Sieg zeitlich verzögern. Aussicht auf Erfolg haben sie allerdings nicht. Schließlich hatte sogar der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, Biden zu seinem Wahlsieg gratuliert, nachdem die US-Wahlleute Mitte Dezember seinen Erfolg über Amtsinhaber Donald Trump bestätigt hatten.

McConnell forderte seine Parteikollegen auf, Bidens Sieg bei der Sitzung anzuerkennen, nachdem Anhänger Trumps vor mehreren Gerichten mit Versuchen gescheitert waren, das Wahlergebnis für nichtig zu erklären. Die Mitglieder des neu gewählten Kongresses wurden gestern vereidigt. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten eine Mehrheit. Ob sie auch den Senat dominieren werden, ist offen. Darüber entscheiden morgen, Dienstag, zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia.

Trump-Veto überstimmt

Erstmals in der Amtszeit Trumps hat der US-Kongress unterdessen ein Veto des Präsidenten überstimmt. Nach dem Repräsentantenhaus votierte am Freitag auch der Senat mit erforderlicher Zweidrittelmehrheit für das Gesetzespaket zum Verteidigungsbudget. Es tritt nun trotz fehlender Unterschrift Trumps in Kraft.

