Rekordhitze im Irak: Wenn die Klimaanlage nur noch im Auto funktioniert

Die Quecksilbersäule in der Stadt Basra zeigte 52 Grad Celsius im Schatten, als in weiten Teilen des Irak der Strom ausfiel. Verursacht worden sei der Blackout in der Nacht auf vergangenen Freitag durch den "Ausfall einer großen Hochspannungsleitung", berichteten lokale Medien am Wochenende. Doch dies war nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich hatte das Nachbarland Iran seine Drohung wahrgemacht und seine Energielieferungen eingestellt.