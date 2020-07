Rekord von 65.000 Neuinfektionen in Amerika: Droht ein neuer Lockdown?

Amerika bekommt das Coronavirus einfach nicht in den Griff. Die Zahl der Neuinfektionen hat einmal mehr einen Höchststand erreicht: Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität kamen zuletzt binnen 24 Stunden 65.551 neue Corona-Fälle dazu. Der renommierte Immunologe Anthony Fauci, der auch die Trump-Regierung berät, spricht längst vom "schlimmsten Albtraum" und drängt zu einem erneuten Lockdown.

Einen Grund für die schlechte Lage der USA sieht Fauci in der Zerstrittenheit der US-Politik, die einen koordinierten Ansatz verhindere. Einige Bundesstaaten hätten die Beschränkungen viel zu früh aufgehoben. Fauci riet daher den Staaten im besonders betroffenen Süden und Westen wie Florida, Texas, Kalifornien und Arizona, zumindest die geplanten Lockerungen nicht umzusetzen. Fauci ist Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten und ein Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Schon vergangene Woche hatte er gewarnt, ohne entschlossenes Gegensteuern könne die Zahl der Neuinfektionen pro Tag in den USA bald auf 100.000 steigen.

"Fauci hat viele Fehler gemacht"

Politikern in den USA, allen voran Präsident Donald Trump und einigen Gouverneuren, wurde mehrfach vorgeworfen, während der Pandemie Entscheidungen unter politischen statt gesundheitlichen Gesichtspunkten zu treffen.

So ließ auch die Antwort Trumps nicht lange auf sich warten. "Fauci ist ein netter Mann, aber er hat viele Fehler gemacht", sagte er im Interview mit einem seiner Lieblings-Fernsehmoderatoren, Sean Hannity, beim Sender Fox. Die Experten hätten bei vielen Dingen Fehler gemacht.

Trump hat eine einfache Erklärung für die wachsende Zahl der Neuinfektionen: Es werde eben auch mehr getestet, sagt er und drängt seit Monaten auf eine schnelle Wiederöffnung der Wirtschaft. Eine starke Ökonomie, die in den USA noch im Februar auf Rekordkurs war, sieht er als eines der besten Argumente für seine Wiederwahl im November.

Kalifornien will nun aber die Trump-Regierung verklagen: "Die rechtswidrige Politik der Trump-Regierung droht Hunderttausende von College-Studenten, die in den USA studieren, ins Exil zu verbannen", heißt es dort. Trump hatte angekündigt, Studenten das Visum zu entziehen, die wegen der Corona-Krise vorerst nur noch an Online-Kursen teilnehmen.

Spanien: Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln haben die Behörden die Maskenpflicht weiter verschärft. Ab Montag muss der Mund- und Nasenschutz in allen geschlossenen öffentlichen Räumen sowie auch auf der Straße und im Freien getragen werden, sobald die Möglichkeit besteht, auf andere Menschen zu treffen. Ausgenommen sind: Strand, Pool sowie Sport.

Italien: Die Regierung in Rom will den im Februar verhängten Notstand wegen der Coronavirus-Epidemie bis Ende dieses Jahres verlängern. „Der Erhalt des Notstands dient, um die epidemische Lage besser unter Kontrolle zu halten“, erklärte Regierungschef Conte.

Bolivien: Präsidentin Jeanine Áñez ist positiv getestet worden. Ihr gehe es gut und sie werde aus der Isolation heraus weiterarbeiten, twitterte sie. Nach Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und dem honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández ist Añez die dritte Regierungschefin in Lateinamerika, die positiv ist.

Israel: Weil die Zahl der Neuinfektionen in Israel einen neuen Höchststand erreicht hat, hat die Regierung über Viertel in Jerusalem, Beit Schemesch, Lod, Ramle und Kirjat Mal’achi, weitere Ausgangsbeschränkungen verhängt.

Hongkong: Nach der Zunahme von Coronavirus-Neuinfektionen werden in Hongkong ab Montag erneut alle Schulen geschlossen.

