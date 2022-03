Reisner: Der Krieg wird immer verheerender

Man erlebe eine kognitive Kriegsführung in seiner höchsten Ausprägungsstufe. Es gehe nun darum, die jeweils andere Seite durch eigens dafür eingesetzte Narrative zu "entmenschlichen".

Aber auch im militärischen Kriegsverlauf werde die Lage immer brisanter: Der russische Militärkonvoi, der zuletzt nordwestlich von Kiew in der Nähe des Flughafens Antonov gesehen wurde, hat sich weitgehend aufgelöst. Die russischen Verbände haben sich um die Stadt gruppiert. "Die Russen haben in den letzten Tagen umfangreiche Kräfte herangeführt, sich reorganisiert und bereiten sich auf die nächste Phase ihrer Einsatzführung vor", sagt Reisner. Dies könnte der erwartete Angriff auf Kiew sein. Gelingt er und mit ihm die Gefangennahme oder Vertreibung der ukrainischen Regierung, könnte immer noch eine schnelle Entscheidung fallen, sagt Reisner.

"Krieg voller Bösartigkeiten"

"Gelingt es in den nächsten Wochen den Russen nicht, ihre Ziele zu erreichen, so wird aus dieser Auseinandersetzung ein langer Krieg voller Bösartigkeiten, analog zu dem andauernden Stellvertreterkrieg in Syrien, werden", mit laufenden Menschenrechtsverletzungen, zehntausenden toten Zivilisten und Millionen von Flüchtlingen, so Reisner.