Regierungsprogramm: Bekenntnis zu Neutralität und EU-Solidarität

Im Regierungsprogramm findet sich ein "klares Bekenntnis zur österreichischen Neutralität", doch wird auch die Solidarität in der EU betont, in der man eine "hörbare Stimme" für Demokratie sein will. ÖVP, SPÖ, NEOS stellen sich auf eine EU-Erweiterung vor 2030 ein, sagen aber klar Nein zur Türkei. Inhaltlich fordern sie einen "klaren Fokus der EU-Politik" auf den Kampf gegen Migration.

"Der wesentliche Bezugsrahmen für die österreichische Außenpolitik wird auch künftig die Zusammenarbeit und Solidarität innerhalb der Europäischen Union sein", heißt es im Außenpolitik-Kapitel des Regierungsprogramms. So plane man eine "aktive Beteiligung an einer starken gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, im Einklang mit unserer Verfassung". So werde sich Österreich "weiterhin an den schnellen Eingreifkapazitäten der EU beteiligen" und auch "bedarfsorientiert" an den verteidigungspolitischen Projekten im Rahmen der PESCO teilnehmen.

Für Einleitung von EU-Vertragsreform

Die EU müsse in den nächsten Jahren ihren Fokus "auf die gemeinsame Bekämpfung der irregulären Migration und den Abschluss neuer Rückführungsabkommen legen", wobei es auch "eine strenge Konditionalität" mit Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit geben müsse. ÖVP, SPÖ, NEOS fordern auch eine Überprüfung des gesamten EU-Rechtsbestandes im Sinne einer Entbürokratisierung und wollen sich "für die Einleitung einer Vertragsreform auf Basis der Ergebnisse der Zukunftskonferenz stark machen". "Österreich soll innerhalb der EU eine hörbare Stimme für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sowie sozialen Zusammenhalt bleiben", formuliert das Dreier-Bündnis.

Regulierungsabbau und "klare Linie zur Nuklearenergie"

Neben dem Regulierungsabbau werden die Ausrichtung auf den heimischen Wirtschaftsstandort, Wachstum und Beschäftigung als österreichische EU-Interessenpolitik definiert. Die Koalition tritt für die Schaffung eines "wirklichen Binnenmarkts" in den Bereichen Rohstoffe, Energie und Kapital ein. Forcierung von Schlüsseltechnologien und eine aktive Mitgestaltung der EU-Energie- und Industriepolitik werden angestrebt, Österreich werde dabei aber "seine klare Linie zur Nuklearenergie beibehalten".

Jährlicher Bericht an Parlament über Waffenexporte

Das weltweite Engagement im Rahmen der Neutralität verstehe man "als aktiven Beitrag zur Schaffung von Sicherheit und Frieden". Österreich bleibe "Vorreiter in der Abrüstung", etwa beim Vorantreiben des globalen Atomwaffenverbot oder durch neue Initiativen gegen den Einsatz von Antipersonenminen. Auch werde Österreich für eine verstärkte Exportkontrolle von Kriegswaffen auf nationaler und EU-Ebene eintreten "und dem Parlament jährlich über die Waffenexporte Österreichs berichten".

Enthalten im Regierungsprogramm sind auch Bekenntnisse zur Förderung von Menschen- und Frauenrechten weltweit, auch die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) soll weiterhin unterstützt werden.

"Keine Verhandlungen ohne Beteiligung der Ukraine"

Russland wird im Regierungsabkommen nur als Aggressor im Ukraine-Krieg genannt und gebrandmarkt. Österreich werde sich mit seinen Partnern in der EU "für einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden auf Basis des Völkerrechts" einsetzen. "Die Bundesregierung bekennt sich dabei auch zum Grundsatz, dass es keine Verhandlungen ohne Beteiligung der Ukraine geben darf."

Ukraine nicht als explizit als Beitrittskandidat angeführt

Auffallend ist, dass die Ukraine - anders als die Westbalkanstaaten - nicht explizit als EU-Beitrittswerber angeführt wird. Sie wird in einem Atemzug mit Moldau und Georgien genannt, deren "europäischen Weg" man unterstützen wolle. Allerdings findet sich ein Bekenntnis zur EU-Erweiterung mit "klaren Beitrittsperspektiven" und einer "strikten Einhaltung der Beitrittskriterien". "Bei Erfüllung der bestehenden Kriterien und entsprechender Reformleistung erscheinen weitere EU-Beitritte noch in diesem Jahrzehnt in Reichweite."

Den Westbalkanstaaten verspricht die Dreier-Koalition "konsequente Unterstützung (...) bei ihren Beitrittsbemühungen zur Europäischen Union". Das schon in früheren Regierungsabkommen geäußerte klare Nein zu einer EU-Mitgliedschaft der Türkei wird bekräftigt. "Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sind offiziell zu beenden, um mit der Türkei eine neue Basis für bilaterale, europäische Beziehungen zu finden."

Beiträge für internationale Organisationen werden "gesetzlich verankert"

Die neue Regierung will auch das internationale Profil Österreichs erhöhen, etwa durch eine Kandidatur für den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und dem UNO-Menschenrechtsrat sowie durch ein "jährliches internationales Forum, um Wien als Konferenzort zu stärken". Bekräftigt wird auch die Kandidatur Österreichs für den UNO-Sicherheitsrat 2027/28. Österreich verpflichte sich auch, seinen Beitrag für internationale Organisationen zu leisten. "Diese Beiträge werden künftig gesetzlich verankert."

Kontinuität gegenüber USA und Israel

Bilateral bleiben die außenpolitischen Schwerpunktsetzungen unverändert. So soll die strategische Partnerschaft mit den USA "fortgeführt und gestärkt" werden, da die transatlantischen Beziehungen für Österreich und Europa "von großer Bedeutung" seien. Auch findet sich in dem Programm ein "klares Bekenntnis zu weiterhin engen bilateralen Beziehungen mit Israel und dessen Sicherheit bilateral und in internationalen Foren". Österreich werde sich für eine Nahost-Friedenslösung einsetzen, wobei das Ziel "eine verhandelte Zweistaatenlösung" mit Israel in anerkannten und sicheren Grenzen sowie einem "unabhängigen, demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staat" sei.

Die neue Regierung will auch die Beziehungen mit dem Globalen Süden stärken, wobei auch das Vertretungsnetz in Subsahara-Afrika und Asien ausgebaut werden soll. Konkret wird ein Generalkonsulat im indischen Mumbai genannt. Auch sollen weitere bilaterale Rückübernahmeabkommen und Vereinbarungen im Bereich Mobilität, Migration und Entwicklung geschlossen werden.

0,7 Prozent bei EZA "bleibt ein Ziel"

Im Bereich Entwicklungszusammenarbeit findet sich ein allgemeines Bekenntnis zur fast sechs Jahrzehnte alten UNO-Vorgabe, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für EZA auszugeben. Diese Quote zu erreichen "bleibt ein Ziel", formulieren ÖVP, SPÖ und NEOS. Zugleich wird eine Verknüpfung mit dem Thema Migrationsbekämpfung angedeutet. "Die Verwendung österreichischer EZA-Mittel beinhaltet eine Fokussierung auf das Thema Migration mit dem Ziel, dass Menschen nicht gezwungen sind, ihre Heimat verlassen zu müssen. Unsere Hilfe vor Ort ist an die Knüpfung von EZA-Mitteln an die Erreichung von gemeinsamen Zielen mit Partnerländern gebunden." Die EZA-Mittel sollen auch stärker genutzt werden, um der heimischen Wirtschaft neue Märkte zu erschließen. Auch der Auslandskatastrophenfonds soll mit "ausreichender Dotierung" erhalten bleiben.

