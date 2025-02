Regierungsbildung: Was in Österreich als langwierig gilt, wäre in Belgien rasant

In Österreich ringen die blau-schwarzen Koalitionsverhandler weiter um einen Kompromiss - es ist die bisher längste Regierungsbildung der Zweiten Republik. Der bisherige Rekord - 129 Tage im Jahr 1962 - wurde am Mittwoch eingestellt. Was in Österreich als langwierig gilt, wäre in Belgien als rasant zu bezeichnen. Dort gab es vergangenes Wochenende einen Durchbruch in den Regierungsverhandlungen – 236 Tage nach der Parlamentswahl, die zeitgleich