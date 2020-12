Regierung und tausende Unternehmen attackiert

Nach den Untersuchungen in der Russland-Affäre und dem Impeachment schienen die Amerikaner die Nase voll gehabt zu haben von Infos über Cyberattacken. Zudem ist umstritten, wie schädlich diese Angriffe waren.

Bei den aktuellen Cyberangriffen scheinen solche Zweifel unbegründet. Die Angriffe dürften weit schlimmer sein als anfänglich vermutet. Höchstwahrscheinlich steckt der russische Auslandsgeheimdienst SVR dahinter – das Pendant zur CIA – und das Ausmaß ist gigantisch. Rund 18.000 Unternehmen und Regierungsstellen sind betroffen, und möglicherweise werden es noch weit mehr werden.

Die Experten sind sich einig. Tom Bossert, Ex-Chef des Departement of Homeland Security, schreibt in den "New York Times": "Das Ausmaß dieser immer noch andauernden Attacke kann gar nicht überschätzt werden." David Sanger, Cyber-Experte der "New York Times", spricht von "einem der größten Versagen der Geheimdienste in der modernen Zeit".

Die Hacker gingen äußerst raffiniert vor. Es gelang ihnen, einen bösartigen Code in die Software des renommierten Herstellers SolarWinds zu schmuggeln. Nur durch Zufall entdeckten erst kürzlich Spezialisten die wohl schon Monate lang dauernden Angriffe.