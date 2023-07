Rechtsruck in Spanien erwartet: Premierminister Sánchez vor Abwahl

Bei der Parlamentswahl in Spanien am morgigen Sonntag ist laut Umfragen ein Rechtsruck zu erwarten. Die konservative Volkspartei (Partido Popular/PP) dürfte als stärkste Kraft aus dem Urnengang hervorgehen. Um eine Regierung zu bilden, müsste sie aber den Voraussagen zufolge einen Deal mit der rechtsextremen Vox-Partei eingehen. Verhindern kann dies allenfalls eine neue linke Sammelbewegung namens "Sumar".

Sie traten auf wie ein Team, waren perfekt aufeinander eingespielt und meistens einer Meinung. Eigentlich vertreten die Kommunistin Yolanda Díaz (Sumar) und der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) zwei unterschiedliche Parteien. Doch beim Duell im Staatsfernsehen TVE am Mittwochabend hatte man den Eindruck, sie gehörten derselben Partei an.

OÖN-TV: Analyse mit OÖN-Redakteur Eike-Clemens Kullmann

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Es war die letzte TV-Debatte der Spitzenkandidaten vor den Parlamentswahlen. Doch einen richtigen Schlagabtausch gab es nur mit dem Rechtspopulisten Santiago Abascal (Vox). Da der konservative Spitzenkandidat und Wahlfavorit Alberto Núñez Feijóo (PP) nicht am TV-Duell teilnehmen wollte, stürzten sich Díaz und Sánchez gemeinsam auf Abascal.

Prognose: PP klar vor PSOE

Laut jüngster Prognosen des Instituts GAD3 für die konservative Zeitung "ABC" liegt die sozialistische PSOE mit 28,5 Prozent hinter der konservativen PP mit 37,2 Prozent. Auf die Vox entfallen demnach 11,7 Prozent. Und von Vox dürfte es daher abhängen, ob die PP künftig den Regierungschef stellen kann.

So nutzten Díaz und Sánchez die letzte Gelegenheit, mit der Angst vor dem Rechtsruck die eigenen Wähler zu mobilisieren. Sie spielten sich bei der Debatte die Bälle zu, um vor allem moderaten Wählern klarzumachen, dass der abwesende Feijóo keinen Moment zögern werde, erstmals in der Geschichte der spanischen Demokratie Rechtsextreme in die Regierung zu holen, um regieren zu können.

Vox, 2013 von enttäuschten Konservativen gegründet, spreche vor allen "Rechte, Rassisten, strenggläubige Katholiken, Franquisten (also Anhänger des ehemaligen Diktators Franco, Anm.) und Protestwähler" an, sagen Experten. In ihrem Programm werden eine zentralistische Verfassung gefordert, die Autonomierechte der Katalanen abgelehnt. Vox hetzt gegen Einwanderer und Transsexuelle und sieht sich als Vertreter des Antifeminismus.

Sie fordert die Aufhebung diverser Gesetze zu Gewalt gegen Frauen, auch Abtreibungen und der gleichgeschlechtlichen Ehe steht sie kritisch gegenüber.

Parlamentswahlen vorgezogen

Ursprünglich war die Parlamentswahl in Spanien erst für Dezember anberaumt gewesen. Die Sozialdemokraten und deren Regierungspartner Podemos hatten bei den regionalen und kommunalen Wahlen Ende Mai jedoch herbe Verluste eingefahren, woraufhin Sánchez in einem von Medien als riskant bezeichneten Schritt eine Neuwahl für den 23. Juli ausrief.

Die PP habe Spanien "wie ein Tsunami überrollt", titelte die renommierte Zeitung "El Mundo". In sieben der acht größten Städte hatten die Konservativen gewonnen – das hatte es seit der Gründung von PP und PSOE nach dem Ende der Franco-Diktatur 1975 noch nie gegeben. Auch Vox ging als Wahlsieger hervor. Sie verdoppelte die Stimmenzahl landesweit auf knapp 7,2 Prozent. Auf regionaler Ebene koalieren PP und Vox seit Mitte Juni etwa in Valencia.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel Eike-Clemens Kullmann