Rechtspopulistische AfD braucht neue Parteispitze

Zwei Wochen nach der Bundestagswahl in Deutschland zieht Jörg Meuthen, Ko-Vorsitzender der rechten Partei AfD, die Reißleine: In einem Rundschreiben an die Parteimitglieder teilte der 60-Jährige gestern mit, dass er beim Parteitag im Dezember in Wiesbaden nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren werde.