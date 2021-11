WIEN. "Selbstverständlich mit dem Zug" werde sie am Sonntag nach Glasgow reisen, betont Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Eine Woche lang wird sie an Beratungen und Verhandlungen teilnehmen und dabei vor allem eines beweisen: "Wie man vom Nachzügler beim Klimaschutz zum Vorreiter werden kann."

Genau das habe Österreich mit den jüngst gesetzten Maßnahmen und dem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, bewiesen. In Glasgow will Gewessler die Verhandlungen nutzen, um auch andere Länder vom Nachschärfen ihrer nationalen Ziele zu überzeugen. Generell gehe es bei der UN-Weltklimakonferenz nun darum, das "Pariser Abkommen mit Leben zu erfüllen". Damit sei 2015 ein großer Schritt gelungen, manches sei aber noch offen, etwa eine einheitliche Berichtspflicht und klare Regeln beim Handel mit Emissionszertifikaten. "Rechentricks werden das Klima nicht retten", so die Klimaschutzministerin. Reichere Staaten sollten laut Gewessler ihre Beiträge zur Finanzierung von Klimaprojekten zudem noch erhöhen. Die Regierung hat ihren Beitrag für den Green Climate Fund auf 130 Millionen Euro vervierfacht. Die Klimakonferenz dürfe in ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden, ist Gewessler sicher: "Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit erzeugen politischen Druck." (eiba)