Ratspräsidentschaft im Wahlkampf

Neben einem dringend notwendigen neuen Asyl- und Migrationspakt sowie wichtigen Umwelt- und Klimagesetzen kündigte Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sanchez (PSOE) vor allem vier Prioritäten an: die Reindustrialisierung der EU, das Voranbringen der grünen Transformation hin zu erneuerbaren Energien, ein auf mehr soziale Gerechtigkeit basierendes Wirtschaftssystem und die Stärkung der Einheit der Europäischen Union.

Das Problem: Nur drei Wochen nach der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft finden in Spanien am 23. Juli vorgezogene Neuwahlen statt, nachdem die sozialistische Regierungspartei bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai hart abgestraft worden war. Nun mehren sich in Brüssel die Befürchtungen, es könnte vorübergehend keine handlungsfähige Regierung in Madrid geben.

Regierungschef Sanchez versichert, die Parlamentswahlen in Spanien würden keinesfalls Stillstand oder Chaos für die spanische EU-Ratspräsidentschaft bedeuten. "Andere Länder haben während ihrer Präsidentschaft auch Wahlen abgehalten, und absolut nichts ist schiefgelaufen", erklärte Sanchez vor kurzem.

Spanien will auch die Beziehungen zu Lateinamerika stärken. Hier geht es vor allem um das Handelsabkommen Mercosur.

