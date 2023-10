Raketenalarm in Tel Aviv: Deutscher Kanzler Scholz musste Flugzeug verlassen

Scholz und Netanyahu trafen sich In der Eingangshalle standen Dutzende Rekruten an, um sich zum Kriegsdienst zu melden. Dass Netanyahu nach dem Gespräch überhaupt mit Scholz vor die Presse trat, war eine Seltenheit. Seit den Terrorattacken hat er das nicht mehr gemacht. Fragen der Journalisten wurden aber nicht zugelassen.

Während der Pressekonferenz wurde der Großraum Tel Aviv zweimal mit Raketen beschossen. Im Stadtzentrum selbst waren keine Warnsirenen zu hören, aber zwei laute Explosionen. Wegen eines Raketenalarms musste Scholz am Dienstag während seines Besuchs in Tel Aviv auch in einen Schutzraum der deutschen Botschaft. Er habe sich dort wenige Minuten aufhalten müssen, hieß es aus seinem Umfeld.

Anschließend wollte Scholz noch am Abend nach Ägypten weiterreisen, das als einziges Nachbarland Israels direkt an den Gaza-Streifen grenzt. Dort will er mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi zusammenkommen. Aufgrund eines Raketenalarms musste die Delegation des deutschen Bundeskanzlers aber vor dem Abflug von Tel Aviv nach Kairo schlagartig das Flugzeug verlassen. Scholz wurde mit einem Auto in ein Gebäude gefahren, die anderen Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Flugfeld auf den Boden zu legen. Es wurden zwei Flugabwehrraketen abgefeuert, die auf dem Flugfeld deutlich zu hören waren. Nach wenigen Minuten konnten die Passagiere wieder in das Flugzeug steigen.

Video: Scholz in Israel eingetroffen

Netanyahu vergleicht Hamas-Verbrechen mit Holocaust

Im Gespräch hat Netanyahu den Hamas-Terroranschlag als "schlimmstes Verbrechen gegen Juden seit dem Holocaust" bezeichnet. Auch Holocaust-Überlebende seien von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden. Netanyahu verglich das Vorgehen der Hamas-Angreifer mit dem Massaker von Babyn Jar. In der engen Schlucht von Babyn Jar am früheren Stadtrand von Kiew erschossen die Nationalsozialisten am 29./30. September 1941 mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder.

"Dies ist eine Grausamkeit, die wir nur von den Nazi-Verbrechen während des Holocaust erinnern", sagte Netanyahu. "Die Hamas sind die neuen Nazis." Er verglich die Organisation auch mit dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). Die Welt müsse Israel dabei helfen, die Hamas zu zerstören, forderte Netanyahu. Er dankte Scholz für seinen Besuch in Israel und seine Solidarität.

"Die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson", sagte Scholz am Dienstag nach dem Treffen mit Netanyahu in Tel Aviv. "Die deutsche Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung, macht das zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen."

