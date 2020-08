Rakete aus Gazastreifen von israelischem Abwehrsystem abgefangen

In der Stadt Sderot im Süden des Landes wurde nach Angaben des israelischen Militärs Alarm ausgelöst. Das Abwehrsystem "Iron Dome" habe die Rakete aber abgefangen. Militante Palästinenser hatten zuvor bereits Ballons, an denen Brand- oder Sprengsätze befestigt waren, nach Israel fliegen lassen. Seit Anfang August lassen militante Palästinenser täglich solche Ballons aus dem Gazastreifen aufsteigen. Auch Raketen wurden wiederholt abgefeuert.

Ein Ballon mit Brandsätzen, welcher von radikalen Palästinensern nach Israel geflogen lassen wurde. Bild: SAID KHATIB (AFP)

Die israelische Armee beschießt nach solchen Attacken in der Regel Ziele in dem Gebiet. In der Nacht auf Freitag gab es den zuletzt schwersten Raketenbeschuss auf Israel. Die Luftwaffe flog drei Angriffswellen auf Ziele im Gazastreifen.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitserwägungen.