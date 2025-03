Raffaella Petrini ist erste Regierungschefin des Vatikanstaats

Das meldete Kathpress. Papst Franziskus hatte ihr vor zwei Wochen in einem aufsehenerregenden Schritt die Leitung des Kirchenstaats übertragen, die bisher ein Kardinal innehatte. Der spanische Kurienkardinal Fernando Vérgez Alzaga erreicht am Samstag die Altersgrenze von 80 Jahren.

Petrini (56) war bereits seit 2021 Generalsekretärin und zugleich Vize-Regierungschefin des "Governatorats" der Vatikanstadt. Die in Rom geborene Ordensfrau ist promovierte Sozialwissenschaftlerin und hat unter anderem an der University of Hartford im US-Bundesstaat Connecticut studiert.

Der Vatikanstaat ist der kleinste Staat der Welt. Er dient dem international anerkannten Völkerrechtssubjekt "Heiliger Stuhl" als territoriale Basis. Oberhaupt beider Einheiten ist der Papst.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zwei Generalsekretäre ernannt

Zu Generalsekretären ernannte der Papst Erzbischof Emilio Nappa (52), bisher Präsident der weltweit aktiven Päpstlichen Missionswerke und stellvertretender Sekretär der Evangelisierungsbehörde, sowie den Rechtsanwalt Giuseppe Puglisi-Alibrandi (58), der bereits stellvertretender Generalsekretär des Governatorats des Vatikanstaats war. Über die beiden von Franziskus neu ernannten Generalsekretäre hat Petrini nach dem ausdrücklichen Willen des Papstes volle Weisungsbefugnis.

Der bisherige Regierungschef des Vatikanstaats, Vérgez Alzaga, war auch Mitglied der "K9" genannten Kardinalskommission, die den Papst in Fragen der Kirchenreform berät. Ob Petrini als erste Frau auch diesem wichtigen Gremium angehören wird, ließ der Vatikan bisher offen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper